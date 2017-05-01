تمديد فترة الحراسة النظرية لناصر الزفزافي بالبيضاء ﻿

كشفت يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه جرى تمديد فترة الحراسة النظرية للمدعو ناصر الزفزافي ،حيث انطلقت الأبحاث معه ومع أربعة من شركائه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار



شوف تيفي

كشفت يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، أنه جرى تمديد فترة الحراسة النظرية للمدعو ناصر الزفزافي ،حيث انطلقت الأبحاث معه ومع أربعة من شركائه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وواجه المحققون حسب ذات المصدر، الزفزافي الذي استقدم و رفاقه المتهمون عبر مروحية تابعة للدرك الملكي بمجموعة من القرائن و الأدلة، التي تكشف تورطه في أحداث 26 مارس الماضي بإمزورن عبر رسائل و أشرطة، تحريضية إلى مختلف المشاركين في الاحتجاج و التي زادت من حماستهم و أشعلت الحقد في نفوسهم ليرتكبوا جرائم إضرام النار و الإعتداء العمدي على موظفين عموميين و القيام بأعمال تخريبية.

من جهة أخرى جرى اليوم الإثنين تقديم مجموعة الحسيمة التي تضم أربعين موقوفا، إذ أمر وكيل الملم بمتابعة 25 في حالة اعتقال فيما حفظ الملف في حق 7 متهمين و أحال قاصرا على قاضي الأحداث و تابع الباقين في حالة سراح.





