وفاة ثلاثة عمال في حادث بشع بوجدة وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن عاملا رابعا أصيب بجروح متفاوتة الخطورة دخل على إثرها في غيبوبة وتم نقله إلى مستشفى الفارابي بمدينة وجدة.

شوف تيفي :



ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن عاملا رابعا أصيب بجروح متفاوتة الخطورة دخل على إثرها في غيبوبة وتم نقله إلى مستشفى الفارابي بمدينة وجدة.



وأفادت مصادر "شوف تيفي" أنه من المرجح أن يكون الحادث المأساوي والذي راح ضحيته العمال بعد أن لقو حتفهم وقع جراء انجراف التربة خلال عملية الحفر، في غياب أية احتياطات للسلامة وغياب وسائل السلامة البدنية أثناء مزاولة العمل.



وقد تم نقل جثت الضحايا الذين قضوا في الحادث نحو مستودع الأموات بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة.







