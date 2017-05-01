بالفيديو و الصور:يحدث في المغرب.. رجال الوقاية المدنية يخلصون طائرا علق فوق نخلة بالبيضاء ﻿

في بادرة إنسانية رائعة تمكنت فرقة من الوقاية المدينة قبل قليل من إنقاد طائر علق بإحدى النخلات قبالة محطة القطار ''البيضاء الميناء'' بعدما علقت أجنحته بالنخلة.



شوف تيفي



في بادرة إنسانية رائعة تمكنت فرقة من الوقاية المدينة قبل قليل من إنقاد طائر علق بإحدى النخلات قبالة محطة القطار "البيضاء الميناء" بعدما علقت أجنحته بالنخلة.

وذكرت مصادر "شوف تيفي" أن عدد من المواطنين لمحوا الطائر "طايرة بكر" عالقا قبل أن يخبروا رجال الوقاية المدنية والذين حجوا إلى عين المكان بغية إنقاد الطائر المذكور وهو ما تم بالفعل بعد أن جلبت العناصر سلما طويلا خلصوا بفضله أجنحة الطائر.

وقد شهدت الساحة المحاذية لمحطة القطار تجمهر عدد من المواطنين الذي ثمنوا هذه المبادرة الإنسانية الحضارية التي أقدم عليها رجال الوقاية المدينة.



