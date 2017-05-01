 الملك يضع بالصخيرات الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل :الملك محمد السادس في جولة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب | مجتمع

عاجل :الملك محمد السادس في جولة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب

في قلب ملاعب الأحياء..حي المسيرة 2..أجواء رياضية استثنائية خلال دوري الأحياء بالبيضاء | بووز

في قلب ملاعب الأحياء..حي المسيرة 2..أجواء رياضية استثنائية خلال دوري الأحياء بالبيضاء

تمديد فترة الحراسة النظرية لناصر الزفزافي بالبيضاء | مجتمع

تمديد فترة الحراسة النظرية لناصر الزفزافي بالبيضاء

وفاة ثلاثة عمال في حادث بشع بوجدة وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

وفاة ثلاثة عمال في حادث بشع بوجدة وهذه هي التفاصيل الصادمة

بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى الدارالبيضاء | بوليتيك

بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى الدارالبيضاء

بالفيديو و الصور:يحدث في المغرب.. رجال الوقاية المدنية يخلصون طائرا علق فوق نخلة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو و الصور:يحدث في المغرب.. رجال الوقاية المدنية يخلصون طائرا علق فوق نخلة بالبيضاء

الملك يضع بالصخيرات الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات | بوليتيك

الملك يضع بالصخيرات الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات

عاجل..نايضة في لوطوروت بين كازا والجديدة..وها شنو واقع+صور | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في لوطوروت بين كازا والجديدة..وها شنو واقع+صور

عاجل..نجلة المقاوم عبد الكريم الخطابي توارى الثرى بمقبرة الرحمة بالبيضاء بحضور إلياس العماري | مجتمع

عاجل..نجلة المقاوم عبد الكريم الخطابي توارى الثرى بمقبرة الرحمة بالبيضاء بحضور إلياس العماري

الدولة غير العنيدة

الملك يضع بالصخيرات الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 19:22 الملك يضع بالصخيرات الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات | بوليتيك
الملك يضع بالصخيرات الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات، سينجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم.

شوف تيفي:

 

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات، سينجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم.

وينبع هذا المشروع الذي يشكل تجسيدا جديدا للعناية الملكية السامية بالشباب، لاسيما أولئك الذين يعيشون في أوساط هشة، من العزم الموصول لجلالة الملك على منحهم آفاق مستدامة جديدة، وبالخصوص تجاوز عقبة الإخفاق المدرسي وتحسين ظروفهم وظروف أسرهم السوسيو- اقتصادية.

ويأتي هذا المركز الذي سيشيد على قطعة أرضية مساحتها 1565 متر مربع، والذي سيوفر تكوينا مؤهلا، لتعزيز مختلف الأعمال المنفذة من طرف المؤسسة على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة لفائدة الشباب، والرامية إلى تأطير هذه الفئة المجتمعية، والمساهمة في تفتحها، وتحفيز ولوجها لمختلف آليات ووسائل الاندماج الاجتماعي والمهني.

وسيمنح المركز المزمع إنجازه الشباب المنقطعين عن الدراسة، ذكورا وإناثا، المنحدرين من أسر معوزة، تكوينات مؤهلة في كهرباء البناء، والأوتوماتيك الصناعي، والنسيج، ونجارة الألمنيوم، وتسيير المقاولات، والمحاسبة، وتدبير وصيانة الشبكات، والسكرتارية الطبية، والتقنيات التجارية.

وسينجز هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (التجهيز والتسيير)، في أجل 12 شهرا، حيث من شأنه المساهمة في تفتح الشباب وتطوير ملكاتهم المهنية وحس المسؤولية لديهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك يضع بالصخيرات الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى الدارالبيضاء | بوليتيك

بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى الدارالبيضاء

عاجل و بالصور.. الملك يحل بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل و بالصور.. الملك يحل بالدار البيضاء

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم | بوليتيك

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم

وزارة الوردي تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا | بوليتيك

وزارة ''الوردي'' تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

كيداير السوق..التمر ضروري عند لمغاربة فرمضان وها شحال الأثمنة ديالو | أش كاين فالسوق
منذ 3 ساعات

كيداير السوق..التمر ضروري عند لمغاربة فرمضان وها شحال الأثمنة ديالو

شوفو أشنو وقع لسائح أجنبي فالطريق السيار بين كازا و المحمدية (فيديو) | بــووز

شوفو أشنو وقع لسائح أجنبي فالطريق السيار بين كازا و المحمدية (فيديو)

فيديو..أغرب أوركسترا في العالم بساحة جامع لفنا بمراكش | بــووز

فيديو..أغرب أوركسترا في العالم بساحة جامع لفنا بمراكش

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق | قنوات أخرى

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل :الملك محمد السادس في جولة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب | مجتمع
منذ 5 دقائق

عاجل :الملك محمد السادس في جولة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب

في قلب ملاعب الأحياء..حي المسيرة 2..أجواء رياضية استثنائية خلال دوري الأحياء بالبيضاء | بووز

في قلب ملاعب الأحياء..حي المسيرة 2..أجواء رياضية استثنائية خلال دوري الأحياء بالبيضاء

تمديد فترة الحراسة النظرية لناصر الزفزافي بالبيضاء | مجتمع

تمديد فترة الحراسة النظرية لناصر الزفزافي بالبيضاء

وفاة ثلاثة عمال في حادث بشع بوجدة وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

وفاة ثلاثة عمال في حادث بشع بوجدة وهذه هي التفاصيل الصادمة

﻿ ﻿
اليوم 15:52 GMT

عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.