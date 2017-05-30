عاجل..نايضة في لوطوروت بين كازا والجديدة..وها شنو واقع+صور ﻿

"شوف تيفي"

تعرف الطريق السيار الرابطة بين البيضاء والجديدة على مستوى منطقة ليساسفة في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، فوضى عارمة بسبب الاختناق المروري وتجمع العشرات من السيارات التي توقفت عن الحركة.وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن السائقين، عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب هذا الاختناق المروي، مشيرا إلى أن العديد منهم اضطر إلى تغيير الاتجاه إلى الطريق المقابلة بعد انتظار طال لأكثر من الساعتين.