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بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 18:56 عاجل..نايضة في لوطوروت بين كازا والجديدة..وها شنو واقع+صور | حوادث و حقوق
عاجل..نايضة في لوطوروت بين كازا والجديدة..وها شنو واقع+صور
تعرف الطريق السيار الرابطة بين البيضاء والجديدة على مستوى منطقة ليساسفة في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، فوضى عارمة بسبب الاختناق المروري وتجمع العشرات من السيارات التي توقفت عن الحركة.

"شوف تيفي"

تعرف الطريق السيار الرابطة بين البيضاء والجديدة على مستوى منطقة ليساسفة في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، فوضى عارمة بسبب الاختناق المروري وتجمع العشرات من السيارات التي توقفت عن الحركة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن السائقين، عبروا عن غضبهم واستيائهم الشديد بسبب هذا الاختناق المروي، مشيرا إلى أن العديد منهم اضطر إلى تغيير الاتجاه إلى الطريق المقابلة بعد انتظار طال لأكثر من الساعتين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منطقة ليساسفة الاختناق المروري ليساسفة الجديدة

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