عاجل..نجلة المقاوم عبد الكريم الخطابي توارى الثرى بمقبرة الرحمة بالبيضاء بحضور إلياس العماري ﻿

شهدت مقبرة الرحمة بالبيضاء قبل قليل من يومه الثلاثاء أجواء خاصة، خلال مراسيمدفن مريم الخطابي نجلة المقاوم الريفي عبد الكريم الخطابي.

"شوف تيفي"

شهدت مقبرة الرحمة بالبيضاء قبل قليل من يومه الثلاثاء أجواء خاصة، خلال مراسيمدفن مريم الخطابي نجلة المقاوم الريفي عبد الكريم الخطابي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الراحلة، ووريت الثرى، بعد صلاة العصر بحضور بعض من أفراد أسرتها، مشيرا إلى أن الشخص المعروف الوحيدة الذي حضر مراسيم الدفن هو إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

تجدر الإشارة إلى أن مريم الخطابي، فارقت الحياة، أمس الاثنين، عقب تعرضها لأزمة قلبية داخل منزلها بالبيضاء.