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عاجل.. بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع في هذه اللحظات بإمزورن بالحسيمة

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 18:41 عاجل.. بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع في هذه اللحظات بإمزورن بالحسيمة | مجتمع
عاجل.. بعد اعتقال الزفزافي ورفاقه: هذا ما يقع في هذه اللحظات بإمزورن بالحسيمة
تعرف منطقة إمزرون بالحسيمة في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، خروج العشرات في مسيرة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح ''ناصر الزفزافي'' وجميع الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة

"شوف تيفي"

تعرف منطقة إمزرون بالحسيمة في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، خروج العشرات في مسيرة احتجاجية، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح "ناصر الزفزافي" وجميع الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها الحسيمة الأسبوع الماضي.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإن هذه المسيرة، تمر بشكل سلمي وفي أجواء عادية، حيث رفع المشاركون بها شعار السلمية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن أمس الاثنين، إيقاف المدعو ناصر الزفزافي، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحسيمة إمزورن وقفة احتجاجية الزفزافي

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