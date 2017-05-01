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عاجل..هذ ما سيقع ليلة اليوم أمام مقر ولاية الأمن بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 18:29 عاجل..هذ ما سيقع ليلة اليوم أمام مقر ولاية الأمن بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي | مجتمع
عاجل..هذ ما سيقع ليلة اليوم أمام مقر ولاية الأمن بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي
كشف نشطاء بالعديد من الصفحات الريفية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن عزم العديد من الأشخاص تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مه ناصر الزفزافي والمعتقلين، ليلة يومه الثلاثاء أمام مقر ولاية أمن الدار

"شوف تيفي"

كشف نشطاء بالعديد من الصفحات الريفية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن عزم العديد من الأشخاص تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مه ناصر الزفزافي والمعتقلين، ليلة يومه الثلاثاء أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء.

وطالب هؤلاء النشطاء جميع الراغبين في التضامن بالحضور بكثافة إلى المكان المذكور للمطالبة بإطلاق سراح الزفزافي ومنة معه من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة.
تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي وآخرين تم إيقافهم أمس الاثنين بمدينة الحسيمة، بعد واقعة مسجد محمد الخامس والأحداث الخطيرة التي وقعت بعدها، خلال محاولة رجال القوات العمومية إيقاف "الزفزافي".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدار البيضاء ناصر الزفزافي وقفة احتجاجية

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