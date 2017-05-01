السجن لجنود سابقين توبعوا من أجل جناية الرشوة والمشاركة في الاتجار في المخدرات بالرباط ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، بأحكام تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة جنود سابقين يوجدون رهن الاعتقال بالسجن

"شوف تيفي"+"و م ع"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، بأحكام تراوحت بين سنة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة جنود سابقين يوجدون رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، بعد مؤاخذتهم من أجل جناية "الرشوة والمشاركة في الاتجار في المخدرات".

وهكذا قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي (س.س)، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من أربعة متهمين (م.إ) و(م.ن) و(ع.ز) و(م.ح)، وبسنة حبسا نافذا في حق متهم واحد (ح.ك) بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة والمشاركة في مسك وحيازة المخدرات ونقلها والاتجار فيها"، كما قضت بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد من المتهمين.

وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن اعتقال هؤلاء الجنود، الذين يوجد من بينهم رئيس فصيلة ورقيب، تعود إلى بداية 2016، حينما تم الاشتباه في تورط ستة جنود في التستر على عمليات تهريب مخدرات عبر ساحل مدينة العرائش.



