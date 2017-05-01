الخطوط الملكية المغربية تكشف عن التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان في مختلف رحلالتها بمطارات المملكة ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها أضافت ساعة عن الموعد المعتاد لرحلات الذهاب والإياب التي تؤمنها طائراتها بمختلف مطارات المملكة.
وأوضحت الشركة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ،موجه لزبنائها ، أن هذا القرار ينسجم مع عودة المغرب الى تطبيق توقيت اغرينيش، وذلك ابتداء من ليلة 20 و21 ماي الجاري . وكإجراء احترازي ، تنصح الخطوط الملكية المغربية زبنائها من المسافرين الى الالتحاق مباشرة بمكاتبها في المطارات ، وذلك ثلاث ساعات على الاقل قبل موعد المغادرة.
وللمزيد من المعلومات حول برنامج رحلات شركة النقل الجوي الوطنية ، و ضعت هذه الأخيرة رهن اشارة زبنائها خطا للإتصال بخدماتها بالمغرب عبر رقم ( 089000 0800 ) و خطا دوليا عبر رقم ( 212522489797).
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