الخطوط الملكية المغربية تكشف عن التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان في مختلف رحلالتها بمطارات المملكة ﻿

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها أضافت ساعة عن الموعد المعتاد لرحلات الذهاب والإياب التي تؤمنها طائراتها بمختلف مطارات المملكة.

"شوف تيفي"+"و م ع"



أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها أضافت ساعة عن الموعد المعتاد لرحلات الذهاب والإياب التي تؤمنها طائراتها بمختلف مطارات المملكة.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ،موجه لزبنائها ، أن هذا القرار ينسجم مع عودة المغرب الى تطبيق توقيت اغرينيش، وذلك ابتداء من ليلة 20 و21 ماي الجاري . وكإجراء احترازي ، تنصح الخطوط الملكية المغربية زبنائها من المسافرين الى الالتحاق مباشرة بمكاتبها في المطارات ، وذلك ثلاث ساعات على الاقل قبل موعد المغادرة.

وللمزيد من المعلومات حول برنامج رحلات شركة النقل الجوي الوطنية ، و ضعت هذه الأخيرة رهن اشارة زبنائها خطا للإتصال بخدماتها بالمغرب عبر رقم ( 089000 0800 ) و خطا دوليا عبر رقم ( 212522489797).



