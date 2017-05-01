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الخطوط الملكية المغربية تكشف عن التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان في مختلف رحلالتها بمطارات المملكة

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 18:06 الخطوط الملكية المغربية تكشف عن التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان في مختلف رحلالتها بمطارات المملكة | اقتصاد
الخطوط الملكية المغربية تكشف عن التوقيت المعتمد خلال شهر رمضان في مختلف رحلالتها بمطارات المملكة
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها أضافت ساعة عن الموعد المعتاد لرحلات الذهاب والإياب التي تؤمنها طائراتها بمختلف مطارات المملكة.

"شوف تيفي"+"و م ع"


أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنها أضافت ساعة عن الموعد المعتاد لرحلات الذهاب والإياب التي تؤمنها طائراتها بمختلف مطارات المملكة.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ،موجه لزبنائها ، أن هذا القرار ينسجم مع عودة المغرب الى تطبيق توقيت اغرينيش، وذلك ابتداء من ليلة 20 و21 ماي الجاري . وكإجراء احترازي ، تنصح الخطوط الملكية المغربية زبنائها من المسافرين الى الالتحاق مباشرة بمكاتبها في المطارات ، وذلك ثلاث ساعات على الاقل قبل موعد المغادرة.

وللمزيد من المعلومات حول برنامج رحلات شركة النقل الجوي الوطنية ، و ضعت هذه الأخيرة رهن اشارة زبنائها خطا للإتصال بخدماتها بالمغرب عبر رقم ( 089000 0800 ) و خطا دوليا عبر رقم ( 212522489797).

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