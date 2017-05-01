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غريب وبالفيديو .. عملية سرقة عجيبة في أول أيام رمضان بالمغرب

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 17:34 غريب وبالفيديو .. عملية سرقة عجيبة في أول أيام رمضان بالمغرب | حوادث و حقوق
غريب وبالفيديو .. عملية سرقة عجيبة في أول أيام رمضان بالمغرب
رصدت إحدى كاميرات المراقبة بمدينة كلميم عملية سرقة غريبة في أول أيام رمضان، نفذها شاب في العشرينيات من العمر، عندما تمكن وبعد عملية ترصد من سرقة قميص ''تيشورت'' من أمام أحد محلات بيع الملابس بالمدينة.


شوف تيفي:

رصدت إحدى كاميرات المراقبة بمدينة كلميم عملية سرقة غريبة في أول أيام رمضان، نفذها شاب في العشرينيات من العمر، عندما تمكن وبعد عملية ترصد من سرقة قميص "تيشورت" من أمام أحد محلات بيع الملابس بالمدينة.

وأفاد صاحب المحل الواقع بشارع الجيش الملكي أن كاميرا مراقبة محله رصدت عملية السرقة بعدما كان غائبا عن محله وترك أحد العمال، الذي كان منشغلا بقضاء بعد الأغراض داخل المحل التجاري، حيث استغل الشاب الفرصة وسرق القميص وفر إلى وجهة غير معلومة.

وذكر صاحب المحل أنه تقدم بشكاية في الموضوع للدائرة الأمنية "دوار العسكر" مدعومة بالشريط الذي يوثق السرقة من أجل توقيف الجاني ومعاقبته.

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كاميرات شوف تيفي كلميم قميصسرقة

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