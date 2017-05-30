عاجل و بالصور..عكس المتداول:هذا هو الوجه الحقيقي لمدينة الحسيمة ﻿

أكد مصدر خاص لـ ''شوف تيفي'' بأن مدينة الحسيمة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، أجواء رمضانية عادية كباقي المدن المغربية، حيث قررت جميع المحلات التجارية، فتح أبوابها في وجه الساكنة.

"شوف تيفي"

أكد مصدر خاص لـ "شوف تيفي" بأن مدينة الحسيمة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، أجواء رمضانية عادية كباقي المدن المغربية، حيث قررت جميع المحلات التجارية، فتح أبوابها في وجه الساكنة.

وأكد المصدر ذاته أن ما يتم الترويج له بخصوص وجود إضراب عام بمدينة الحسيمة لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن العديد من الأسواق المنتشرة في المدينة، تعرف نشاطا وحركة عادية بسبب توافد المواطنين الراغبين في التسوق.

وأوضح المصدر نفسها أن شوارع المدينة الريفية، وعكس الأيام الماضية، تعرف استقرارا أمنيا، خاصة بعد تمكن السلطات من وضع حد لبعض التجاوزات التي كانت تهدف إلى إثارة الفتنة وجر الساكنة إلى الدخول في مواجهات مع القوات العمومية.