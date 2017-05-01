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سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية وهذه رسالتها لساكنة آسفي

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 17:09 سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية وهذه رسالتها لساكنة آسفي | ثقافة و فنون
سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية وهذه رسالتها لساكنة آسفي
فاجأت الممثلة الصاعدة سكينة درابيل، المغاربة خلال الشهر الفضيل بأداء جديد ومغاير على الذي اعتادوا مشاهدته في الأعمال الرمضانية عبر القنوات العمومية.

شوف تيفي:م غ/ع ص

فاجأت الممثلة الصاعدة سكينة درابيل، المغاربة خلال الشهر الفضيل بأداء جديد ومغاير على الذي اعتادوا مشاهدته في الأعمال الرمضانية عبر القنوات العمومية.

وتألقت سُكينة ابنة المعهد العالي للتنشيط المسرحي، خلال أداها لدور زوجة الفنان كمال الكاظيمي (مصطفى) حيث اشهترت بلكنتها الممزوجة بعبارات كوميدية أعجبت المغاربة.

و في أول خروج إعلامي لها بعد هذا الدور المميز، عبرت سكينة عن سعادتها الكبيرة بردة فعل المغاربة موجهة اعتذارها لجميع ساكنة آسفي عن سوء فهمهم للهجتها التي تماشت مع الدور الذي جسدته نافية تماما أن يكون الغرض منها الإساءة لساكنة آسفي.

سكينة و في اتصال مع "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، أكدت أن إدارة السلسلة خصوصا مخرجها ادريس الروخ ،كانوا في قمة المهنية و اعتمدوا على طاقات استطاعت أن تقدم عملا يليق بمستوى المشاهد المغربي.
و عن وزنها قالت سكينة إن الدور الذي جسدته أجبرها على زيادة وزنها مؤكدة أنها تتبع حمية للعودة إلى وزنها الطبيعي.

تجدر الإشارة أن سكينة تطل على المغاربة من خلال دورها المتألق في سلسلة الخاوة خلال الشهر الفضيل على القناة الثانية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدور سكينة وزن طبيعي مسرح الخاوة

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