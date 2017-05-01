عاجل وخطير.. شاب تْعرا وهجم على المصلين داخل مسجد بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن مجموعة من المصلين، عاشوا قبل قليل من يومه الثلاثاء، الرعب والهلع الشديدين، عقب قيام شاب بمهاجمتهم داخل مسجد الفردوس بحي الألفة بالبيضاء وهو في حالة هستيرية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الشاب، أقدم على إزالة ملابسه داخل المسجد، قبل أن ينهال على المصلين بالسب والقذف، ليقوم بعض المتواجدين بعين المكان، بالتدخل وتهدئته وإقناعه بمغادرة المسجد.
وطالب المصدر ذاته المصالح الأمنية بالتدخل الفوري والسريع لحماية المصلين من بطش هذا الشاب المعروف بنشاطه الإجرامي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من ذوي السوابق العدلية ولهذا فإن الساكنة تتخوف من تقديم شكاية في حقه.
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