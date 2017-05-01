لا يصدق.. شخص حاول الانتحار نهار رمضان ببركان ﻿

"شوف تيفي"
شهدت قنطرة شراعة بمدينة بركان، أمس الاثنين، حوالي الساعة الواحدة ظهرا، واقعة خطيرة، بطلها شخص في عقده الخامس، أقدم على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من القنطرة.
وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فإن هذا الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية، أصيب خلال محاولته الانتحار بكسور خطيرة على مستوى القدمين، نظرا لقوة الاصطدام بالأرض، وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الدارق ببركان في حالة جد حرجة.
وأكد المصدر ذاته أن المصاب تم وضعه تحت المراقبة الطبية بسبب خطورة حالته الصحية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.