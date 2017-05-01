لا يصدق.. شخص حاول الانتحار نهار رمضان ببركان ﻿

شهدت قنطرة شراعة بمدينة بركان، أمس الاثنين، حوالي الساعة الواحدة ظهرا، واقعة خطيرة، بطلها شخص في عقده الخامس، أقدم على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من القنطرة.

"شوف تيفي"

شهدت قنطرة شراعة بمدينة بركان، أمس الاثنين، حوالي الساعة الواحدة ظهرا، واقعة خطيرة، بطلها شخص في عقده الخامس، أقدم على محاولة الانتحار بإلقاء نفسه من القنطرة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فإن هذا الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية، أصيب خلال محاولته الانتحار بكسور خطيرة على مستوى القدمين، نظرا لقوة الاصطدام بالأرض، وقد تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الدارق ببركان في حالة جد حرجة.

وأكد المصدر ذاته أن المصاب تم وضعه تحت المراقبة الطبية بسبب خطورة حالته الصحية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.