عاجل.. صحاب مصايمينش بانو: اعتقال شخصين يدخنان نهار رمضان بمراكش..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
ضبطت المصالح الأمنية يومه الثلاثاء، شخصين متلبسين بتدخين السجائر خلال رمضان بالنهار، داخل المحطة الطرقية للمسافرين.
وحسب مصادر محلية مراكشية، فإن المصالح الأمنية، تبين لها أن "المفطرين علنا" ينحدران من منطقة ايت اورير بإقليم الحوز ومنطقة قلعة السراغنة، وقد كانا في طريقهما للسفر إلى مدينة العيون.
وأضافت المصادر ذاتها أن تفتيش الموقوفين، أسفر عن حجز كمية من مخدر "الكيف" وقطعتين من الحشيش، ليتم اقتيادهما إلى الدائرة الأمنية من أجل التحقيق معهما.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 22 من القانون الجنائي المغربي يجرم الإفطار العلني، وقد تصل العقوبة الصادرة في حق المتابعين بخصوصه لمدة ثلاثة أشهر.
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