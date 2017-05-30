عاجل و بالصور.. الملك يحل بالدار البيضاء ﻿

ككل سنة تستعد، مدينة الدار البيضاء لاستقبال الملك محمد السادس الذي من المنتظر أن يحل اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية.

شوف تيفي:

ككل سنة تستعد، مدينة الدار البيضاء لاستقبال الملك محمد السادس الذي من المنتظر أن يحل اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاقتصادية.

و حسب مصادر خاصة، سيحل الملك محمد السادس بمدينة الدار البيضاء حيث سيقوم بتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمدينة.

وكما عاينت "شوف تيفي" تعرف مدينة الدار البيضاء، انتشارا أمنيا بمختلف الشوارع الكبرى، وذلك لتأمين الزيارة الملكية، وتفادي وقوع أي أحداث خاصة عند مرور الموكب الملكي.