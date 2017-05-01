فيديو جد خطير: حضيو راسكم في الطريق: شوفو كيفاش كيوقفو الشفارة السيارات بمكناس ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو خطير، يظهر عثور مواطنين على عصي حديدية بها مسامير، قام لصوص بوضعها بإحدى الطرق الوطنية غرب مدينة مكناس ليلا من أجل سرقة أصحاب السيارات.
وفور نشر هذا الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء، حيث طالب الجميع الأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري، وفتح تحقيق للكشف عن هوية اللصوص المتورطين، بينما طالب آخرون مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر خاصة في الطرق التي توجد بمناطق خلاء.
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