انفراد..هذه حقيقة ''فبركة'' حلقة ''مصطفى بوركون'' من الكاميرا الخفية وهكذا وقع في الفخ ﻿

أكدت مصادر مقربة من الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها ''،التي تبثها القناة الثانية ''دوزيم'' أن حلقة نجم الأغنية الشعبية ''مصطفى بوركون'' غير مفبركة بصفة نهائية.

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أكدت مصادر مقربة من الكاميرا الخفية "مشيتي فيها "،التي تبثها القناة الثانية "دوزيم" أن حلقة نجم الأغنية الشعبية "مصطفى بوركون" غير مفبركة بصفة نهائية.



وأضافت المصادر أن مقلب "بوركون" الذي جرت أطواره بمدينة أكادير نفذ بإحكام، حيث طلب طاقم البرنامج من "مصطفى" مرافقته بغية المشاركة في الإيقاع بفنان آخر في شراك الكاميرا الخفية، وهو ما تم بالفعل حيث رافق النجم المغربي طاقم البرنامج إلى عروس سوس أكادير قبل أن يخبر "بوركون" أن التصوير الذي جاء من أجله قد أجل إلى اليوم الموالي بسبب بعض المشاكل التقنية.



وأشار المصدر ذاته أن "بوركون" أخبر في اليوم ذاته ودون علم مسبق بأي مقلب أن هناك مسابقة رياضية ترفيهية تزامنت وحضوره إلى مدينة أكادير على غرار "جزيرة الكنز"، وطلبوا منه المشاركة إن هو أراد.



وأكد المصدر أن "بوركون" وافق على المشاركة بعد أن سأل عن الفنانين المشاركين، ليقع بعد ذلك في فخ الكاميرا الخفية دون علم مسبق بالأمر.



وكان برنامج الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" قد تعرض لعدد من الانتقادات بسبب ما اعتبره متتبعون استهزاء بالمشاهدين من خلال عرض حلقات مفبركة لفنانين ونجوم كان على اتفاق مسبق مع طاقم البرنامج.