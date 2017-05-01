 انفراد..هذه حقيقة ''فبركة'' حلقة ''مصطفى بوركون'' من الكاميرا الخفية وهكذا وقع في الفخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية وهذه رسالتها لساكنة آسفي | ثقافة و فنون

سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية

عاجل وخطير.. شاب تْعرا وهجم على المصلين داخل مسجد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. شاب تْعرا وهجم على المصلين داخل مسجد بالبيضاء

لا يصدق.. شخص حاول الانتحار نهار رمضان ببركان | حوادث و حقوق

لا يصدق.. شخص حاول الانتحار نهار رمضان ببركان

عاجل.. صحاب مصايمينش بانو: اعتقال شخصين يدخنان نهار رمضان بمراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. صحاب مصايمينش بانو: اعتقال شخصين يدخنان نهار رمضان بمراكش..وهذه هي التفاصيل

عاجل و بالصور.. الملك يحل بالدار البيضاء | بوليتيك

عاجل و بالصور.. الملك يحل بالدار البيضاء

صادم في ثالت أيام رمضان..رموك قتل مول الموطور فكازا | بووز

صادم في ثالت أيام رمضان..رموك قتل ''مول الموطور'' فكازا

فيديو جد خطير: حضيو راسكم في الطريق: شوفو كيفاش كيوقفو الشفارة السيارات بمكناس | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير: حضيو راسكم في الطريق: شوفو كيفاش كيوقفو الشفارة السيارات بمكناس

انفراد..هذه حقيقة فبركة حلقة مصطفى بوركون من الكاميرا الخفية وهكذا وقع في الفخ | ثقافة و فنون

انفراد..هذه حقيقة ''فبركة'' حلقة ''مصطفى بوركون'' من الكاميرا الخفية وهكذا وقع في الفخ

شهيوة فدقيقة: أسرع طريقة لتحضير الحريرة فرمضان | بووز

شهيوة فدقيقة: أسرع طريقة لتحضير الحريرة فرمضان

الدولة غير العنيدة

انفراد..هذه حقيقة ''فبركة'' حلقة ''مصطفى بوركون'' من الكاميرا الخفية وهكذا وقع في الفخ

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 16:14 انفراد..هذه حقيقة فبركة حلقة مصطفى بوركون من الكاميرا الخفية وهكذا وقع في الفخ | ثقافة و فنون
انفراد..هذه حقيقة ''فبركة'' حلقة ''مصطفى بوركون'' من الكاميرا الخفية وهكذا وقع في الفخ
أكدت مصادر مقربة من الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها ''،التي تبثها القناة الثانية ''دوزيم'' أن حلقة نجم الأغنية الشعبية ''مصطفى بوركون'' غير مفبركة بصفة نهائية.

شوف تيفي :

أكدت مصادر مقربة من الكاميرا الخفية "مشيتي فيها "،التي تبثها القناة الثانية "دوزيم" أن حلقة نجم الأغنية الشعبية "مصطفى بوركون" غير مفبركة بصفة نهائية.

وأضافت المصادر أن مقلب "بوركون" الذي جرت أطواره بمدينة أكادير نفذ بإحكام، حيث طلب طاقم البرنامج من "مصطفى" مرافقته بغية المشاركة في الإيقاع بفنان آخر في شراك الكاميرا الخفية، وهو ما تم بالفعل حيث رافق النجم المغربي طاقم البرنامج إلى عروس سوس أكادير قبل أن يخبر "بوركون" أن التصوير الذي جاء من أجله قد أجل إلى اليوم الموالي بسبب بعض المشاكل التقنية.

وأشار المصدر ذاته أن "بوركون" أخبر في اليوم ذاته ودون علم مسبق بأي مقلب أن هناك مسابقة رياضية ترفيهية تزامنت وحضوره إلى مدينة أكادير على غرار "جزيرة الكنز"، وطلبوا منه المشاركة إن هو أراد.

وأكد المصدر أن "بوركون" وافق على المشاركة بعد أن سأل عن الفنانين المشاركين، ليقع بعد ذلك في فخ الكاميرا الخفية دون علم مسبق بالأمر.

وكان برنامج الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" قد تعرض لعدد من الانتقادات بسبب ما اعتبره متتبعون استهزاء بالمشاهدين من خلال عرض حلقات مفبركة لفنانين ونجوم كان على اتفاق مسبق مع طاقم البرنامج.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مصطفى بوركون جزيرة الكنز شوف تيفي الكاميرا الخفية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية وهذه رسالتها لساكنة آسفي | ثقافة و فنون

سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية وهذه رسالتها لساكنة آسفي

سكوب .. الحاجة الحمداوية تفجرها خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري | ثقافة و فنون

سكوب .. ''الحاجة الحمداوية'' تفجرها ''خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري

الإعلامية مريم سعيد تدخل على خط حراك الريف وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

الإعلامية ''مريم سعيد'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وهذا ما قالته

بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية أودادن إليكم التفاصيل | ثقافة و فنون

بالصور : خبر سار لعشاق المجموعة الأمازيغية ''أودادن'' إليكم التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎ | قنوات أخرى

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم | قنوات أخرى

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية | قنوات أخرى

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية وهذه رسالتها لساكنة آسفي | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

سكينة درابيل ( زوجة مصطفى) ..تدخل البسمة على المغاربة في رمضان و تُهون عليهم خيبة الأعمال الرمضانية

عاجل وخطير.. شاب تْعرا وهجم على المصلين داخل مسجد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وخطير.. شاب تْعرا وهجم على المصلين داخل مسجد بالبيضاء

لا يصدق.. شخص حاول الانتحار نهار رمضان ببركان | حوادث و حقوق

لا يصدق.. شخص حاول الانتحار نهار رمضان ببركان

عاجل.. صحاب مصايمينش بانو: اعتقال شخصين يدخنان نهار رمضان بمراكش..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. صحاب مصايمينش بانو: اعتقال شخصين يدخنان نهار رمضان بمراكش..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
اليوم 15:52 GMT

عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.