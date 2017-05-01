عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، ظهر خلاله ناصر الزفزافي قبل ساعات من اعتقاله، وهو يرد حينها على بعض الأخبار التي تم تداولها بخصوص إيقافه مباشرة بعد واقعة دخوله

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، ظهر خلاله ناصر الزفزافي قبل ساعات من اعتقاله، وهو يرد حينها على بعض الأخبار التي تم تداولها بخصوص إيقافه مباشرة بعد واقعة دخوله المسجد.

ويبدو أن الفيديو الجديد لناصر الزفزافي تم تصويره في منطقة خلاء بالقرب من المكان الذي كان يختبئ فيه بمدينة الحسيمة، حيث صرح خلاله أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من إيقافه بعد أن ساعده مجموعة من النشطاء.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، كشف أمس الاثنين، إيقاف ناصر الزفزافي ومرافقيه بعد ثلاثة ايام من صدور مذكرة بحث في حقه عقب واقعة مسجد محمد الخامس.