بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر ﻿

تراجعت أحزاب الأغلبية عن إقرار الزيادة التي كانت مبرمجة في قانون المالية 2017 على السجائر بمختلف أنواعها و السجائر المستوردة والنبيذ والسيارات الفارهة ويخوت الأثرياء وهي الزيادات التي كانت برمجت

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تراجعت أحزاب الأغلبية عن إقرار الزيادة التي كانت مبرمجة في قانون المالية 2017 على السجائر بمختلف أنواعها و السجائر المستوردة والنبيذ والسيارات الفارهة ويخوت الأثرياء وهي الزيادات التي كانت برمجت من قبل.

لكن مناقشة قانون المالية من قبل اللجان البرلمانية أول أيام هذا الأسبوع، انتهى إلى الإقرار بالتراجع عن الزيادات الضريبية على المواد الكمالية التي تعد أغلبها في متناول الفئات الغنية، ما عدا السجائر الشعبية التي يستهلكها المغاربة من جميع الفئات، والتي كانت الزيادة في ثمنها ستشكل ضربة للقدرة الشرائية للمدخنين

وشكل إعفاء السيارات الفاخرة واليخوت والسيكار الكوبي من الزيادة الضريبية صدمة للمعارضة، حيث تدخل نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي خلال مناقشات رؤساء الفرق النيابية لقانون مالية 2017 ليحمل الأغلبية الحكومية مسؤولية السياسة الضريبية غير المتكافئة، والتي اتضح أنها تميل إلى تخفيف ثقل الضريبية على الكماليات التي تكون في متناول الأغنياء، بينما ترفع من قيمة الضريبة على المواد الضرورية لعيش الأغلبية الساحقة.