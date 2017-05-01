 مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟ | بووز

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر | مجتمع

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم | بوليتيك

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو

سكوب .. الحاجة الحمداوية تفجرها خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري | ثقافة و فنون

سكوب .. ''الحاجة الحمداوية'' تفجرها ''خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري

عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء

صادم وخطير..طالبة تعمل لدى المخابرات الجزائرية على علاقة بالزفزافي.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

صادم وخطير..طالبة تعمل لدى المخابرات الجزائرية على علاقة بالزفزافي.. وهذه هي التفاصيل+صور

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

الدولة غير العنيدة

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 15:07 مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم | بوليتيك
مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم
كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي على حسابه بالفايسبوك، يومه الثلاثاء، أن النواب البرلمانيين بالمغرب، حصلوا على هواتف نقالة يبلغ سعرها 8 آلاف درهم خلال رمضان، بينما حصل أعضاء مكتب مجلس النواب

"شوف تيفي":

كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي على حسابه بالفايسبوك، يومه الثلاثاء، أن النواب البرلمانيين بالمغرب، حصلوا على هواتف نقالة يبلغ سعرها 8 آلاف درهم خلال رمضان، بينما حصل أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق ورؤسان اللجان بمجلس النواب على هاتف يبلغ سعره 10 آلاف درهم من نوع iphone 7 plus ".

وأوضح عمر الشرقاوي في تدوينته الساخرة بهذا الخصوص أن النواب البرلمانيين، حصلوا على هاتف "فقير"، عكس رؤساء اللجان الذين تحصلوا على هواتف "حقيقية" وبشريحة تتوفر على تعبئة، بالرغم من محاربة بعضهم الفساد والاستبداد.

وكتب الشرقاوي في تدوينته "للأمانة أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان مخداوش تلفون فقير بحال ديال النواب تيدير 8000 درهم هوما اللي رؤساء وفيهم اللي فرع لينا مخنا بمحارب الفساد والاستبداد خداو تلفون حقيقي ب10000 درهم iphone 7 plus بلاكارط مشارجية. راهم رؤساء واش بغيتو يخذوا بحال النواب اش هذ العدمية اش هذ التبخيش. مالكم حاضيين السادة النواب يعطيوهم حتى برطمة فالضحى مع كاظم وانتوما مالكم ما تدعيو ما تقولوا أمين".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الساخرة التدوينة الهاتف النقال الفساد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وزارة الوردي تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا | بوليتيك

وزارة ''الوردي'' تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا

هذا هو برنامج الزيارة الملكية لأكادير الشهر المقبل و هذه أهم المشاريع التي سترى النور بالمدينة | بوليتيك

هذا هو برنامج الزيارة الملكية لأكادير الشهر المقبل و هذه أهم المشاريع التي سترى النور بالمدينة

بعد إعتقال ناصر الزفزافي...إلياس العماري يقود وساطة للحوار مع ساكنة الريف | بوليتيك

بعد إعتقال ''ناصر الزفزافي''...''إلياس العماري'' يقود وساطة للحوار مع ساكنة الريف

خاص...ضغوطات على العثماني لتقديم ملتمس للملك وإنقسام بين قادة الحزب حول هذه الخطوة | بوليتيك

خاص...ضغوطات على العثماني لتقديم ملتمس للملك وإنقسام بين قادة الحزب حول هذه الخطوة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎ | قنوات أخرى

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم | قنوات أخرى

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية | قنوات أخرى

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟ | بووز
منذ 3 دقائق

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر | مجتمع

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم | بوليتيك

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو

سكوب .. الحاجة الحمداوية تفجرها خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري | ثقافة و فنون

سكوب .. ''الحاجة الحمداوية'' تفجرها ''خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري

﻿ ﻿
اليوم 13:17 GMT

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.