مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم ﻿

كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي على حسابه بالفايسبوك، يومه الثلاثاء، أن النواب البرلمانيين بالمغرب، حصلوا على هواتف نقالة يبلغ سعرها 8 آلاف درهم خلال رمضان، بينما حصل أعضاء مكتب مجلس النواب

"شوف تيفي":

كشف المحلل السياسي عمر الشرقاوي على حسابه بالفايسبوك، يومه الثلاثاء، أن النواب البرلمانيين بالمغرب، حصلوا على هواتف نقالة يبلغ سعرها 8 آلاف درهم خلال رمضان، بينما حصل أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق ورؤسان اللجان بمجلس النواب على هاتف يبلغ سعره 10 آلاف درهم من نوع iphone 7 plus ".



وأوضح عمر الشرقاوي في تدوينته الساخرة بهذا الخصوص أن النواب البرلمانيين، حصلوا على هاتف "فقير"، عكس رؤساء اللجان الذين تحصلوا على هواتف "حقيقية" وبشريحة تتوفر على تعبئة، بالرغم من محاربة بعضهم الفساد والاستبداد.



وكتب الشرقاوي في تدوينته "للأمانة أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان مخداوش تلفون فقير بحال ديال النواب تيدير 8000 درهم هوما اللي رؤساء وفيهم اللي فرع لينا مخنا بمحارب الفساد والاستبداد خداو تلفون حقيقي ب10000 درهم iphone 7 plus بلاكارط مشارجية. راهم رؤساء واش بغيتو يخذوا بحال النواب اش هذ العدمية اش هذ التبخيش. مالكم حاضيين السادة النواب يعطيوهم حتى برطمة فالضحى مع كاظم وانتوما مالكم ما تدعيو ما تقولوا أمين".