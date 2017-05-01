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سكوب .. ''الحاجة الحمداوية'' تفجرها ''خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 15:02 سكوب .. الحاجة الحمداوية تفجرها خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري | ثقافة و فنون
سكوب .. ''الحاجة الحمداوية'' تفجرها ''خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري
عبرت النجمة الشعبية المغربية ''الحاجة الحمداوية'' عن استغرابها من توظيف أغنيتها الشهيرة ''هي هي'' كـ''جنيريك'' للعمل الفني الكوميدي الرمضاني ''الخاوة'' و الذي تبثه القناة الثانية بعد الإفطار و التي أدتها

شوف تيفي : ف.ع

عبرت النجمة الشعبية المغربية "الحاجة الحمداوية" عن استغرابها من توظيف أغنيتها الشهيرة "هي هي" كـ"جنيريك" للعمل الفني الكوميدي الرمضاني "الخاوة" و الذي تبثه القناة الثانية بعد الإفطار و التي أدتها النجمة المغربية "ابتسام تسكت".

وأكدت "الحاجة الحمداوية" في اتصال مع قناة "شوف تيفي" أن فنان شاب يدعى ّطارق اتصل بها وزارها في بيتها وطلب منها إعادة الأغنية المذكورة وهو الأمر الذي وافقت عليه "الحمداوية" المشهورة بمساعدتها الدائمة للفنانين الشباب الذين يرغبون في إعادة روبورتوارها الفني، وأضافت "الحمداوية" التي بدت مستغربة من الموضوع أن طارق قدم لها مبلغ مالي قيمته 3000 درهم.

وأشارت المتحدثة أنها توصلت بكم كبير من المكالمات تستفسرها عن حقيقة استخدام أغنيتها في العمل الكوميدي وهو ما أجج غضبها عندما اكتشفت أن أغنيتها وظفت في عمل رمضاني دون علمها واستئذانها موضحة أنها لازالت على قيد الحياة وبكامل عافيتها وصحتها و كان بإمكانها أن تقدم بنفسها أغنية الجنيريك.

وختمت الفنانة المغربية المحبوبة كلامها بأنها لازالت تنتظر توضيحا من المشرفين عن العمل والذي لم تعطي موافقتها على إدراج أي من أغانيها به.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحاجة الحمداوية أغنية الجنيريك شوف تيفي طارق

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