عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء ﻿

اهتز شارع مولاي إسماعيل بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع حادثة سير جد مروعة، بعد أن دهست شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''، شخصا في عقده الرابع وحولته إلى أشلاء في مشهد يهز النفوس ويدمي

"شوف تيفي"

اهتز شارع مولاي إسماعيل بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع حادثة سير جد مروعة، بعد أن دهست شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك"، شخصا في عقده الرابع وحولته إلى أشلاء في مشهد يهز النفوس ويدمي القلوب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة تسببت في وقوع الحادثة، بعد أن قام سائقها باستعمال أقصى يمين الطريق فجأة، ما دفع بالهالك إلى محاولة تفاديه خلال قيادته لدراجته النارية ما تسبب في اصطدامه بالرصيف وسقوطه ليجد نفسه تحت عجلات الشاحنة التي دهسته وحولته إلى أشلاء.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث وقامت بالمعاينة وبتسهيل مرور السيارات، بينما تم نقل جثمان الهالك، إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، وهو أب لطفلين و يعمل بشركة تأمين كموزع على دراجته النارية .