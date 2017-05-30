 عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟ | بووز

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر | مجتمع

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم | بوليتيك

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو

سكوب .. الحاجة الحمداوية تفجرها خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري | ثقافة و فنون

سكوب .. ''الحاجة الحمداوية'' تفجرها ''خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري

عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء

صادم وخطير..طالبة تعمل لدى المخابرات الجزائرية على علاقة بالزفزافي.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

صادم وخطير..طالبة تعمل لدى المخابرات الجزائرية على علاقة بالزفزافي.. وهذه هي التفاصيل+صور

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

الدولة غير العنيدة

عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 14:37 عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..فاجعة في رمضان: رموك يُحَوٍل سائق دراجة نارية لأشلاء بالبيضاء
اهتز شارع مولاي إسماعيل بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع حادثة سير جد مروعة، بعد أن دهست شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''، شخصا في عقده الرابع وحولته إلى أشلاء في مشهد يهز النفوس ويدمي

"شوف تيفي"

اهتز شارع مولاي إسماعيل بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على وقع حادثة سير جد مروعة، بعد أن دهست شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك"، شخصا في عقده الرابع وحولته إلى أشلاء في مشهد يهز النفوس ويدمي القلوب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة تسببت في وقوع الحادثة، بعد أن قام سائقها باستعمال أقصى يمين الطريق فجأة، ما دفع بالهالك إلى محاولة تفاديه خلال قيادته لدراجته النارية ما تسبب في اصطدامه بالرصيف وسقوطه ليجد نفسه تحت عجلات الشاحنة التي دهسته وحولته إلى أشلاء.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث وقامت بالمعاينة وبتسهيل مرور السيارات، بينما تم نقل جثمان الهالك، إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، وهو أب لطفلين و يعمل بشركة تأمين كموزع على دراجته النارية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شارع مولاي إسماعيل البيضاء دراجة نارية الشاحنة الهالك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم وخطير..طالبة تعمل لدى المخابرات الجزائرية على علاقة بالزفزافي.. وهذه هي التفاصيل+صور | حوادث و حقوق

صادم وخطير..طالبة تعمل لدى المخابرات الجزائرية على علاقة بالزفزافي.. وهذه هي التفاصيل+صور

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎ | قنوات أخرى

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم | قنوات أخرى

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية | قنوات أخرى

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟ | بووز
منذ 7 دقائق

بالفيديو: النافورة ديال كازا بلا حمام..كيفاش جاتكم؟؟؟

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر | مجتمع

بشرى للمدخنين في عز رمضان.. الحكومة تتراجع عن الزيادة في ثمن السجائر

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو تليفون تيدير 10 آلاف درهم | بوليتيك

مثير وفي رمضان.. البرلمانيون في المغرب خذاو تليفون تايدير 8 آلاف درهم و رؤساء الفرق واللجان خداو

سكوب .. الحاجة الحمداوية تفجرها خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري | ثقافة و فنون

سكوب .. ''الحاجة الحمداوية'' تفجرها ''خداو ليا أغنيتي و غناوها فسيتكوم فرمضان بلا خباري

﻿ ﻿
اليوم 13:17 GMT

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.