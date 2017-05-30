 بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل ﻿
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بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 14:10 بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل
شهد الطريق السيار الرابط بين البيضاء والرباط على مستوى غرب المحمدية حادثة سير خطيرة، بعدما انقلبت سيارة مهاجر مغربي قادم من فرنسا كانت تجر عربة تحمل عددا من الأمتعة والأغراض متسببة في خسائر مادية

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

شهد الطريق السيار الرابط بين البيضاء والرباط على مستوى غرب المحمدية حادثة سير خطيرة، بعدما انقلبت سيارة مهاجر مغربي قادم من فرنسا كانت تجر عربة تحمل عددا من الأمتعة والأغراض متسببة في خسائر مادية جسيمة في العربات والعديد من تجهيزات الطريق السيار.

وأفادت مصادر "شوف تيفي" أن سائق السيارة من الحجم الكبير، والذي كان على مستوى النقطة الكيلومترية 57 تفاجأ بانفجار إحدى عجلات سيارته بيضاء اللون، فقد على إثرها التحكم في المقود لتنقلب بعدها سيارته وعربته المجرورة على حافة الطريق .

وأفادت المصادر ذاتها أن الحادث أسفر عن إصابة المهاجر بجروح طفيفة، في حين هرعت عناصر الدرك الملكي لعين المكان لمعاينة الحادث وتحرير المحاضر الضرورية، كما حضر عدد من المسؤولين عن الشركة المغربية للطرق السيارة من أجل تفقد الوضع .

وقد استعان السائق بعربة أخرى قصد نقل بضائعه وحاجياته والتي تناثرت جلها على قارعة الطريق.

حادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية

حادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية

حادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي إصابة المهاجر الأمتعة الإغراض الطريق السيار

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