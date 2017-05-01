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حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 13:55 حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق
حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة
كشفت مصادر إعلامية، أن الحراس الخاصين الذين ظهروا رفقة الزفزافي خلال وقفاته الاحتجاجية الأخيرة، دخلوا صباح أمس الإثنين في مواجهات مع الكومندو الأمني الذي اعتقل الزفزافي داخل شقة ساحلية بالحسيمة.

شوف تيفي:

كشفت مصادر إعلامية، أن الحراس الخاصين الذين ظهروا رفقة الزفزافي خلال وقفاته الاحتجاجية الأخيرة، دخلوا صباح أمس الإثنين في مواجهات مع الكومندو الأمني الذي اعتقل الزفزافي داخل شقة ساحلية بالحسيمة.

وقالت ذات المصادر، إن الحراس و هم أبطال في رياضات قتالية بكل من إسبانيا، هولندا وبلجيكا، استسلموا في الأخير بعد اشتباكهم بالأيدي مع العناصر الأمنية لحماية الزفزافي، ليتم اعتقالهم بعد ذلك.

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" جرى يوم أمس الاثنين إيقاف المدعو ناصر الزفزافي رفقة 3 أشخاص آخرين داخل شقة على المنطقة الساحلية بالحسيمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

و أشار بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ،أن الموقوفون سُلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للبحث مع الأول بشأن في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وللبحث معهم جميعا فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف هذه النيابة العامة، التي تسهر على مجريات هذا البحث وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا.

وذكر الوكيل العام للملك في بلاغ له ، أنه تم إيقاف المعني بالأمر وخلص البلاغ إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث.

‫شوف تيفي

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