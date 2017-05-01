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انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 13:54 انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق
انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر
علمت قناة ''شوف تيفي'' أن مدينة الحسيمة تعيش بأكملها إلى حدود الساعة بدون كهرباء منذ فجر اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي: ف.ع

علمت قناة "شوف تيفي" أن مدينة الحسيمة تعيش بأكملها إلى حدود الساعة بدون كهرباء منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر "شوف تيفي" أن عددا من السكان عبروا عن استغرابهم من هذا الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي والذي جاء بدون سابق إنذار معبرين عن استيائهم من غياب أي توضيح من أية جهة مسؤولة خصوصا تزامن هذا الإنقطاع مع شهر رمضان الفضيل .

وبالإضافة إلى انقطاع الكهرباء فإن المدينة تشهد صبيبا ضعيفا للإنترنيت كذلك مما جعل رواد الشبكة العنكبوتية يعبرون عن امتعاضهم من هذه الانقطاعات الغير مبررة .

وسنعود إلى تفاصيل هذا الموضوع عندما نتوصل بالمعلومات الكاملة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي مدينة الحسيمة سابق إنذار شهر رمضان

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