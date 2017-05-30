بالصور.. داير ''ساعة '' بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة ﻿

لا حديث بين الفايسبوكيين المغاربة اليوم سوى عن المدعو ناصر الزفزافي و ساعته اليدوية التي ظهر بها خلال الوقفات الاحتجاجية التي كان ينظمها و ينقلها على المباشر عبر حسابه الخاص بالفايسبوك.

شوف تيفي

لا حديث بين الفايسبوكيين المغاربة اليوم سوى عن المدعو ناصر الزفزافي و ساعته اليدوية التي ظهر بها خلال الوقفات الاحتجاجية التي كان ينظمها و ينقلها على المباشر عبر حسابه الخاص بالفايسبوك.



و قالت مصادر خاصة لشوف تيفي، إن الساعة التي كان يرتديها الزفزافي من بين أغلى الساعات حيث يبلغ ثمنها 12 ألف و208 أورو أي ما يعادل15 مليون سنتيم.



ساعة الزفزافي الذي كان يتحدث عن أوضاع و مشاكل ساكنة الحسيمة مستخدما المظلومية، هي من نوع hublot big bang aero bang، يرتديها كبار النجوم والمشاهير من الرياضيين البارزين، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصادر تمويل الزفزافي الذي ظهر و هو يستمتع في يخت على شاطئ البحر في فيديو مسرب بعد اعتقاله ؟؟؟