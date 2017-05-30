 عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

بالصور.. داير ساعة بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. داير ''ساعة '' بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة

العثماني مخبي حتى دوز العاصفة | كاريكاتير شوف تيفي

العثماني مخبي حتى دوز العاصفة

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة

عاجل ومثير.. من قلب المكان الذي يعتقل فيه: ها شنو دار ناصر الزفزافي | حوادث و حقوق

عاجل ومثير.. من قلب المكان الذي يعتقل فيه: ها شنو دار ناصر الزفزافي

قطاع صناعة السيارات يشهد ثورة بالمغرب.. إليكم التفاصيل | اقتصاد

قطاع صناعة السيارات يشهد ثورة بالمغرب.. إليكم التفاصيل

عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة | مجتمع

عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة

الدولة غير العنيدة

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 13:17 عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة
قرر العديد من أصحاب المحلات التجارية ببعض الأسواق بمدينة الحسيمة، يومه الثلاثاء، المشاركة فيما أطلق عليه ''الإضراب العام''، وذلك استجابة لمطالب المشاركين في الاحتجاجات، من أجل المساهمة في الضغط حتى

"شوف تيفي"

قرر العديد من أصحاب المحلات التجارية ببعض الأسواق بمدينة الحسيمة، يومه الثلاثاء، المشاركة فيما أطلق عليه "الإضراب العام"، وذلك استجابة لمطالب المشاركين في الاحتجاجات، من أجل المساهمة في الضغط حتى يتم الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث، التي شهدتها المدينة أخيرا ومن بينهم المدعو ناصر الزفزافي.

وحسب ما تظهر مجموعة من الصور نشرتها صفحات فايسبوكية ريفية، فإن العديد من الأسواق قررت المشاركة في هذا الإضراب يومه الثلاثاء، والذي من المحتمل أن يستمر خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أعلن بأنه وعلى إثر الأحداث، التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابهم أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي المحتجين فايسبوكية الإضراب العام القانون الجنائي محكمة الاستئناف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

بالصور.. داير ساعة بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. داير ''ساعة '' بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎ | قنوات أخرى

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم | قنوات أخرى

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية | قنوات أخرى

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

بالصور.. داير ساعة بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. داير ''ساعة '' بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.