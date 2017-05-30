عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة ﻿

قرر العديد من أصحاب المحلات التجارية ببعض الأسواق بمدينة الحسيمة، يومه الثلاثاء، المشاركة فيما أطلق عليه ''الإضراب العام''، وذلك استجابة لمطالب المشاركين في الاحتجاجات، من أجل المساهمة في الضغط حتى

"شوف تيفي"

قرر العديد من أصحاب المحلات التجارية ببعض الأسواق بمدينة الحسيمة، يومه الثلاثاء، المشاركة فيما أطلق عليه "الإضراب العام"، وذلك استجابة لمطالب المشاركين في الاحتجاجات، من أجل المساهمة في الضغط حتى يتم الإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث، التي شهدتها المدينة أخيرا ومن بينهم المدعو ناصر الزفزافي.

وحسب ما تظهر مجموعة من الصور نشرتها صفحات فايسبوكية ريفية، فإن العديد من الأسواق قررت المشاركة في هذا الإضراب يومه الثلاثاء، والذي من المحتمل أن يستمر خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أعلن بأنه وعلى إثر الأحداث، التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي 2017، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابهم أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي.