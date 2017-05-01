عاجل ومثير.. من قلب المكان الذي يعتقل فيه: ها شنو دار ناصر الزفزافي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن ناصر الزفزافي الموجود بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، دخل في إضراب عن الطعام منذ أمس الاثنين، بعد اعتقاله داخل منزل بمدينة الحسيمة من طرف

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن ناصر الزفزافي الموجود بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، دخل في إضراب عن الطعام منذ أمس الاثنين، بعد اعتقاله داخل منزل بمدينة الحسيمة من طرف كومندو أمني.

وأكد المصدر ذاته أن الزفزافي، اتخذ هذا القرار قبل اعتقاله، مشيرا إلى أنه كشف قبل أيام خلال ظهوره في بث مباشر عبر الفايسبوك عن قراره الإضراب عن الطعام بعد اعتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي، تم اعتقاله أمس الاثنين بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة الحسيمة، عقب قيامه الجمعة الماضي بإثارة البلبلة داخل مسجد محمد الخامس ومنع خطيب الجمعة من أداء خطبته.