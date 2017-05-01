قطاع صناعة السيارات يشهد ثورة بالمغرب.. إليكم التفاصيل ﻿

أكدت مجلة ''جون أفريك'' في عددها الصادر أمس الأحد، أن قطاع السيارات بالمغرب يشهد '' ثورة ''، حيث كتبت أن القطاع يروم تحقيق 10 مليار أورو في أفق 2020.

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أكدت مجلة "جون أفريك" في عددها الصادر أمس الأحد، أن قطاع السيارات بالمغرب يشهد " ثورة "، حيث كتبت أن القطاع يروم تحقيق 10 مليار أورو في أفق 2020.



وعنونت الأسبوعية مقالها حول هذه الثورة بـ " قطاع السيارات : كيف ارتفعت الوتيرة بالمغرب ؟"، و أشارت المجلة إلى أنه بوصولها إلى 345 ألف سيارة في 2016 و6 مليار أورو كرقم أعمال، 85 في المائة منها تم إنجازها في الخارج، أصبحت صناعة السيارات أول قطاع مصدر في المملكة، مضيفة أن المغرب يستقبل سنويا عشرات المعامل الجديدة ويقوم بتوسيع أخرى .



وأشارت أسبوعية "جون آفريك" أنه بعد خمس سنوات ستصل طاقة "موقع المغرب" إلى 650 ألف سيارة، مذكرة بتدشين معمل "رونو طنجة" في 2012 وإعلان مجموعة "بي إس أ" في 2019 عن افتتاح مصنع لها بالقنيطرة.



وأضاف المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن صناعة السيارات بالمغرب، أصبحت أول قطاع مصدر في المملكة، مضيفة أن المغرب يستقبل سنويا عشرات المعامل الجديدة ويقوم بتوسيع أخرى، منها تدشين معمل رونو طنجة في عام 2012، و إعلان مجموعة “بي إس أ” في عام 2019 عن افتتاح مصنع لها بالقنيطرة، مؤكدة أنه بعد خمس سنوات ستصل طاقة موقع المغرب إلى 650 ألف سيارة.