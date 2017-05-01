 عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

بالصور.. داير ساعة بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. داير ''ساعة '' بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة

العثماني مخبي حتى دوز العاصفة | كاريكاتير شوف تيفي

العثماني مخبي حتى دوز العاصفة

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة

عاجل ومثير.. من قلب المكان الذي يعتقل فيه: ها شنو دار ناصر الزفزافي | حوادث و حقوق

عاجل ومثير.. من قلب المكان الذي يعتقل فيه: ها شنو دار ناصر الزفزافي

قطاع صناعة السيارات يشهد ثورة بالمغرب.. إليكم التفاصيل | اقتصاد

قطاع صناعة السيارات يشهد ثورة بالمغرب.. إليكم التفاصيل

عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة | مجتمع

عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة

الدولة غير العنيدة

عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 12:56 عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة | مجتمع
عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة
أكد مصدر مطلع من داخل شركة ''إفريقيا غاز'' أن القنينة البلاستيكية الجديدة لا تشكل خطرا على حياة المواطنين، نافيا المعطيات التي ظهرت في وسائل إعلام عربية، التي أشارت إلى أن القنينات الغازية

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع من داخل شركة "إفريقيا غاز" أن القنينة البلاستيكية الجديدة لا تشكل خطرا على حياة المواطنين، نافيا المعطيات التي ظهرت في وسائل إعلام عربية، التي أشارت إلى أن القنينات الغازية البلاستيكية خطيرة وقابلة للانفجار بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح المصدر ذاته أن القنينة الجديدة تحتفظ على غلافها الرئيسي "الحديد"، بحيث أن البلاستيك يتم وضعه بمحيطها الخارجي فقط من أجل الحفاظ عليها وأيضا لتمكين المواطنين من استخدامها بسهولة دون الحاجة مثلا إلى بعض الأدوات مثل "الكلامونيط" لتركيبها.

وأشار المصدر ذاته أن القنينة الجديدة، تم تصنيعها بعد دراسة معمقة، مكنت من الحصول على منتوج متكامل سيكون في صالح المواطن، الذي سيكون ولأول مرة غير معرض لخطر وقوع انفجار.

واستغل ذات المصدر الفرصة ليؤكد أن القنينة الجديدة التي يتم توزيعها في الأسواق المغربية، توجد في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، وقد تم الاعتماد عليها نظرا لميزاتها المتفردة التي تم ذكرها سابقا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قنينة الغاز الدراسة المواطن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور:هذه هي خطبة الجمعة التي اقتحم بسبب الزفزافي مسجدا بالحسيمة | مجتمع

بالصور:هذه هي خطبة الجمعة التي اقتحم بسبب الزفزافي مسجدا بالحسيمة

هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 41 درجة بهذه المناطق رابع أيام شهر رمضان | مجتمع

هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 41 درجة بهذه المناطق رابع أيام شهر رمضان

بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب | مجتمع

بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة | مجتمع

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو خطير.. المرجو الانتباه وعدم السفر في الليل ..شوفو باش ولاو كايْكرِيسِيوْ فالطريق

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎ | قنوات أخرى

فضيحة جديدة في الكاميرا الخفية مشيتي فيها...شاهد فبركة المشاهد في الحلقة الأولى (فيديو)‎

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم | قنوات أخرى

أطول وأقصر فترات الصيام عبر العالم

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية | قنوات أخرى

بالفيديو.. أذان سعيد بلقاضي بصيغة مغربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

بالصور.. مهاجر مغربي يتعرض لحادثة سير خطيرة على مشارف المحمدية وهذه هي التفاصيل

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم فالحسيمة | حوادث و حقوق

حراس الزفزافي لي جاو من هولندا و بلجيكا ضّاربو مع الأمن لحظة اعتقال الزفزافي وها شنو وقع ليهم

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر | حوادث و حقوق

انفراد .. انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بالحسيمة منذ صلاة الفجر

بالصور.. داير ساعة بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة | حوادث و حقوق

بالصور.. داير ''ساعة '' بـ15 المليون و كايهضر على حقوق الفقراء..الزفزافي في ورطة جديدة

﻿ ﻿
اليوم 13:17 GMT

عاجل وبالصور..بعد اعتقال الزفزافي: هذا ما يقع في هذه اللحظات بمدينة الحسيمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.