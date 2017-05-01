عكس المتداول:البوطة الجديدة مازال فيها الحْديد وها الجديد لي غادي يعاون المغاربة ﻿

أكد مصدر مطلع من داخل شركة ''إفريقيا غاز'' أن القنينة البلاستيكية الجديدة لا تشكل خطرا على حياة المواطنين، نافيا المعطيات التي ظهرت في وسائل إعلام عربية، التي أشارت إلى أن القنينات الغازية

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع من داخل شركة "إفريقيا غاز" أن القنينة البلاستيكية الجديدة لا تشكل خطرا على حياة المواطنين، نافيا المعطيات التي ظهرت في وسائل إعلام عربية، التي أشارت إلى أن القنينات الغازية البلاستيكية خطيرة وقابلة للانفجار بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح المصدر ذاته أن القنينة الجديدة تحتفظ على غلافها الرئيسي "الحديد"، بحيث أن البلاستيك يتم وضعه بمحيطها الخارجي فقط من أجل الحفاظ عليها وأيضا لتمكين المواطنين من استخدامها بسهولة دون الحاجة مثلا إلى بعض الأدوات مثل "الكلامونيط" لتركيبها.

وأشار المصدر ذاته أن القنينة الجديدة، تم تصنيعها بعد دراسة معمقة، مكنت من الحصول على منتوج متكامل سيكون في صالح المواطن، الذي سيكون ولأول مرة غير معرض لخطر وقوع انفجار.

واستغل ذات المصدر الفرصة ليؤكد أن القنينة الجديدة التي يتم توزيعها في الأسواق المغربية، توجد في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، وقد تم الاعتماد عليها نظرا لميزاتها المتفردة التي تم ذكرها سابقا.