وفاة نجلة المُقاوم ''عبد الكريم الخطابي'' بعد أزمة قلبية بالدار البيضاء ﻿

شوف تيفي:
أكدت صباح اليوم الثلاثاء، مصادر من عائلة عبد الكريم الخطابي، وفاة ابنة المجاهد مريم الخطابي داخل منزلها بمدينة الدار البيضاء، ثالث أيام رمضان.
و قالت مصادرنا، إن مريم فارقت الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة .
و ستوارى الراحلة الثرى بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء.
رحم الله الفقيدة و إنا لله و إنا إليه راجعون
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