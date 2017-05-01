وفاة نجلة المُقاوم ''عبد الكريم الخطابي'' بعد أزمة قلبية بالدار البيضاء ﻿

أكدت صباح اليوم الثلاثاء، مصادر من عائلة عبد الكريم الخطابي، وفاة ابنة المجاهد مريم الخطابي داخل منزلها بمدينة الدار البيضاء، ثالث أيام رمضان.

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أكدت صباح اليوم الثلاثاء، مصادر من عائلة عبد الكريم الخطابي، وفاة ابنة المجاهد مريم الخطابي داخل منزلها بمدينة الدار البيضاء، ثالث أيام رمضان.



و قالت مصادرنا، إن مريم فارقت الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة .



و ستوارى الراحلة الثرى بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء.



رحم الله الفقيدة و إنا لله و إنا إليه راجعون