يا ربي السلامة..شوفو أشنو وْقع حدا ضريح سيدي عبد رحمان فكازا فـرمضان ﻿

استيقظ رواد شاطئ عين الذئاب صباح اليوم الثلاثاء،على وقع خبر مفجع بعدما لم يستطع طفل يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات كان يسبح رفقة شقيقه الأكبر مقاومة أمواج البحر.

شوف تيفي:

استيقظ رواد شاطئ عين الذئاب صباح اليوم الثلاثاء،على وقع خبر مفجع بعدما لم يستطع طفل يبلغ من العمر حوالي 10 سنوات كان يسبح رفقة شقيقه الأكبر مقاومة أمواج البحر.



و قد أصيب الأخ الأكبر بصدمة كبيرة بعدما لم يستطع إنقاذ أخيه ليدخل في نوبة هيستيرية أصيب بعدها بإغماء شديد.



و قد تجمهر عدد من المصطافين حول الشاب الذي تم نقله إلى مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء.

و سنعود لكم للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع..