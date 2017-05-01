خطير .. مشا يصلي التراويح رجع ما لقاش طوموبيلتو .. و ها شنو وقع ﻿

تعرض أحد المصلين بمدينة تافراوت ليلة أمس الاثنين لسرقة سيارته التي ركنها بجوار مسجد الحسن الأول .

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تعرض أحد المصلين بمدينة تافراوت ليلة أمس الاثنين لسرقة سيارته التي ركنها بجوار مسجد الحسن الأول .

وذكرت مصادر صحفية محلية أن السيارة سرقت من طرف مجهولين لم يتم التعرف عليهم إلى حد الآن, حيث استغلوا ذهاب صاحب السيارة لأداء صلاة التراويح ، ليتفاجأ الضحية عند خروجه من المسجد بسرقة سيارته، فتوجه بشكل مستعجل إلى مركز الدرك الملكي بالمدينة من أجل تحرير شكاية بخصوص السرقة وفتح تحقيق في الموضوع للوصول إلى المجرمين.

ويعد هذا النوع من السرقة الأول من نوعه بمدينة تافراوت، حيث عبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من هذا الحادث خصوصا وأنه وقع أمتارا قليلة من أحد بيوت الله وفي شهر رمضان الفضيل.