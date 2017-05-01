عاجل..بعد اعتقال ناصر الزفزافي.. هذه هي هوية الموقوفين والمفرج عنهم بعد أحداث الحسيمة الأخيرة ﻿

بعد إيقاف المدعو ناصر الزفزافي بعد تسببه في إثارة البلبلة والفوضى داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، كشفت مصادر ريفية عن لائحة تضم أسماء المعتقلين على خلفية الأحداث، التي عرفتها المدينة، أخيرا، وهي

"شوف تيفي"

بعد إيقاف المدعو ناصر الزفزافي بعد تسببه في إثارة البلبلة والفوضى داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، كشفت مصادر ريفية عن لائحة تضم أسماء المعتقلين على خلفية الأحداث، التي عرفتها المدينة، أخيرا، وهي اللائحة التي تضم كذلك أسماء المفرج عنهم وأسماء المتابعين في حالة سراح.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتابعين في حالة سراح هم:

محمد بولعراصي

عصام اشهبار

محمد المرشوحي

بلال فارو

صلاح ولقاضي

بوكرمة

أما المفرج عنهم مع الحفظ فهم:

عبد الالاه اكوح

وائل بوكتورة

سعيد طلال

جواد الحموتي

يوسف العطلاتي

محمد أمين بوحدة.

جواد زتاح

وبخصوص بعض المتابعين في حالة اعتقال فهم :

وسيم بوبوح

نور الدين الكبداني

طارق اكنيبس

يحيا الفقيه

صفوان

احمد البارودي

يوسف الفقيه

أيمن فكري

مراد الزفزافي

الحبيب افقير

احمد الكرودي

سمير التغدويني

محمد القاسمي

عبد الكريم البوكري

عبد الكريم السعيدي

عبد الإله بن سيعمار

ايوب الزغدود

عز الدين الكادح

عبد الله بلقيتش

عادل الهاشمي

نجيب بلحاج

خليد الشيخ

بنهادي عابد

محمد بلوطي

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن بأنه وعلى إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الجمعة 26 ماي، تم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي.

وأفاد الوكيل العام للملك ضمن بلاغ له، أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، اليوم الاثنين، أصدرت هذه الأخيرة قرارا بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين من أجل جنح “إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.

وأضاف البلاغ أن هؤلاء الأشخاص أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال، ومتابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح “إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية”، في حين تقرر الحفظ في حق 7 أشخاص، كما تمت إحالة حالة واحدة على قاضي الأحداث طبقا للقانون.