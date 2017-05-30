بالصور:هذه هي خطبة الجمعة التي اقتحم بسبب الزفزافي مسجدا بالحسيمة ﻿

شوف تيفي:
"نعمة الأمن والأمان": عنوان خطبة يوم الجمعة الماضية التي دفعت المدعو ناصر الزفزافي إلى الاحتجاج و اقتحام مسجد بالحسيمة.
الخطبة تحدث فيها خطيب المسجد حسب ما توصلت به شوف تيفي" حول نعمة الاستقرار و الأمان الذي من المفروض أن يعم المنطقة بأكملها بعدما شهدت احتجاجات كبيرة و التي استغل موضوعها ناصر الزفزافي و دفعه إلى إشعال الفتنة داخل المسجد.
هذا و تم يوم أمس اعتقال الزفزافي و 3 أشخاص آخرين على مستوى الشريط الساحلي بمدينة الحسيمة و نقلهم إلى مدينة الدارالبيضاء.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.