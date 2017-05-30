بالصور:هذه هي خطبة الجمعة التي اقتحم بسبب الزفزافي مسجدا بالحسيمة ﻿

''نعمة الأمن والأمان'': عنوان خطبة يوم الجمعة الماضية التي دفعت المدعو ناصر الزفزافي إلى الاحتجاج و اقتحام مسجد بالحسيمة.

شوف تيفي:



"نعمة الأمن والأمان": عنوان خطبة يوم الجمعة الماضية التي دفعت المدعو ناصر الزفزافي إلى الاحتجاج و اقتحام مسجد بالحسيمة.



الخطبة تحدث فيها خطيب المسجد حسب ما توصلت به شوف تيفي" حول نعمة الاستقرار و الأمان الذي من المفروض أن يعم المنطقة بأكملها بعدما شهدت احتجاجات كبيرة و التي استغل موضوعها ناصر الزفزافي و دفعه إلى إشعال الفتنة داخل المسجد.



هذا و تم يوم أمس اعتقال الزفزافي و 3 أشخاص آخرين على مستوى الشريط الساحلي بمدينة الحسيمة و نقلهم إلى مدينة الدارالبيضاء.