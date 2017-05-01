فيديو خطير.. شوفو شنو وقع لشفار شدوه في رمضان بمدينة طنجة ﻿

تمكن مجموعة من المواطنين ليلة الاثنين الثلاثاء، من إيقاف لص متلبس باعتراض سبيل فتاة ومحاولة سرقة حقيبتها، بالقرب من محطة الحافلات الخاصة بنقل المسافرين بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تمكن مجموعة من المواطنين ليلة الاثنين الثلاثاء، من إيقاف لص متلبس باعتراض سبيل فتاة ومحاولة سرقة حقيبتها، بالقرب من محطة الحافلات الخاصة بنقل المسافرين بمدينة طنجة.

ويوثق مقطع فيديو تبلغ مدته أكثر من الدقيقة، لحظة إيقاف اللص، حيث قام بعض المواطنيين بتوجيه الضرب والسب له، قبل أن يتدخل آخرون قاموا باقتياده وتسليمه للمصالح الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة طنجة شهدت الأسبوع الماضي، واقعة مشابهة، انتهت بمقتل اللص على يد شاب بعدما وجه له العديد من الطعنات.