أبوحفص يصاب بداء خطير أثناء زيارته لإحدى البلدان الإفريقية ﻿

أصيب محمد عبدالوهاب رفيقي الملقب بـ''أبي حفص'' بداء الملاريا مساء أمس الاثنين، إثر زيارة يقوم بها ثاني أيام رمضان لدولة تشاد ونشر مدير مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام عبر صفحته الرسمية

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أصيب محمد عبدالوهاب رفيقي الملقب بـ"أبي حفص" بداء الملاريا مساء أمس الاثنين، إثر زيارة يقوم بها ثاني أيام رمضان لدولة تشاد ونشر مدير مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام عبر صفحته الرسمية " رغم كل الاحتياطات من تلقيح ودواء ورشاش حملته معي، قدر الله أن ألتقط الملاريا في اليوم الأول... بسبب ارتقاع في درجات الحرارة وانخفاض مهول للضغط وليلة كاملة من التقيئ والإسهال الشديد".

و كان "أبوحفص" قد سافر مساء الأحد الماضي إلى العاصمة التشادية "ندجامينا" من أجل المشاركة في مؤتمر هام حول موضوع "التطرف".