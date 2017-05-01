مثير..دولة إسلامية قريبة من المغرب تمنع الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان ﻿

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس، أمس الاثنين، منع الاعتكاف وصلاة التهجد في المساجد خلال شهر رمضان إلا بترخيص مسبق، تفعيلًا لقانون المساجد.

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس، أمس الاثنين، منع الاعتكاف وصلاة التهجد في المساجد خلال شهر رمضان إلا بترخيص مسبق، تفعيلًا لقانون المساجد.

وحسب وسائل إعلام تونسية فقد قالت نجاة الهامي مسؤولة الإعلام بالوزارة إن هذا الإجراء، جاء لتوفير الأمن للمصلين وضمان حرمة المساجد والجوامع واحترامها"، كما يهدف إلى التحكم في المصاريف المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء التي تحمل على الوزراة باعتبارها سلطة الإشرافـ، مشيرة إلى أن تفعيل هذا الإجراء يتم بالتنسيق بين الوزارة والمديرين الجهويين للشؤون الدينية والوعاظ المحليين.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الهمامي، قال إن "عملية التهجد والاعتكاف لا تشمل كل الجوامع والمساجد البالغ عددها الإجمالي 5715، بينها ألفي مسجد وجامع كانت خارج السيطرة بسبب الفوضى بعد الثورة".