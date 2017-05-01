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خطير.. في رمضان: معركة بالأسلحة البيضاء أمام مسجد بالعرائش.. والمصلين هربوا

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 11:05 خطير.. في رمضان: معركة بالأسلحة البيضاء أمام مسجد بالعرائش.. والمصلين هربوا | حوادث و حقوق
خطير.. في رمضان: معركة بالأسلحة البيضاء أمام مسجد بالعرائش.. والمصلين هربوا
شهدالفضاء الخارجي لمسجد سوق البرارك بمدينة العرائش، خلال صلاة تراويح ليلة أمس الاثنين، وقوع معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء، أبطالها ثلاثة إخوة، أقدموا على شرملة شاب وإرعاب المصلين.

"شوف تيفي"

شهدالفضاء الخارجي لمسجد سوق البرارك بمدينة العرائش، خلال صلاة تراويح ليلة أمس الاثنين، وقوع معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء، أبطالها ثلاثة إخوة، أقدموا على شرملة شاب وإرعاب المصلين.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية بهذا الخصوص فإن العديد من المصلين فروا من المكان خلال المعركة الدموية، مشيرة إلى أن الإخوة الثلاثة، قاموا بتوجيه العديد من الطعنات لغريمهم الذي أصيب بجروح جد خطيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أسباب هذه الواقعة، تعود إلى عراك بين شخصين قبل آذان المغرب، إلا أن الأمور تطورت بعد الإفطار، حينما عاد أحدهما برفقة شقيقه من أجل الانتقام، إلا أن فرار الشاب المستهدف من طرف الإخوة أنهى المعركة التي كادت أن تنتهي بجريمة قتل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مسجد المصلين عراك المعركة

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