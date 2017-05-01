عاجل.. هزة أرضية بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية ﻿

كشف المرصد الأوروبي أن الحدود الشمالية بين المغرب والجزائر، شهدت صباح يومه الثلاثاء، وقوع هزة أرضية بلغت شدتها 3,8 درجات على سلم ريشتر.

"شوف تيفي"

كشف المرصد الأوروبي أن الحدود الشمالية بين المغرب والجزائر، شهدت صباح يومه الثلاثاء، وقوع هزة أرضية بلغت شدتها 3,8 درجات على سلم ريشتر.

و حسب ما أفاد به المرصد فقد حدد موقع الهزة بالقرب من السواحل المتواجدة بالحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر.