عاجل.. هزة أرضية بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية ﻿

"شوف تيفي"
كشف المرصد الأوروبي أن الحدود الشمالية بين المغرب والجزائر، شهدت صباح يومه الثلاثاء، وقوع هزة أرضية بلغت شدتها 3,8 درجات على سلم ريشتر.
و حسب ما أفاد به المرصد فقد حدد موقع الهزة بالقرب من السواحل المتواجدة بالحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر.
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