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هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 41 درجة بهذه المناطق رابع أيام شهر رمضان

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 10:22 هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 41 درجة بهذه المناطق رابع أيام شهر رمضان | مجتمع
هام للمغاربة..طقس حار جدا يصل إلى 41 درجة بهذه المناطق رابع أيام شهر رمضان
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الثلاثاء، أن تؤدي التأثيرات البحرية إلى ظهور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الثلاثاء، أن تؤدي التأثيرات البحرية إلى ظهور سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح، بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا، خصوصا بالسواحل الوسطى، كما ستظهر كتل ضبابية محلية بالسواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية.

ومند نهاية الصباح، سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة برعد وزخات مطرية متفرقة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط، وستمتد نحو المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد ، خلال الزوال والليل، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي أرجاء المملكة وطقس حار شيئا ما بالجنوب الشرقي وهبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما محليا، شمالية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب في معظمها بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و 24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و 28 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 16 و 21 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و 26 درجة بمنطقة طنجة وبالقرب من السواحل، وما بين 26 و31 درجة بالسهول والسايس وسوس وهضاب الفوسفاط و والماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و 36 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وستصل إلى ما بين 36 و 41 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هادئ في الصباح الباكر بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان في الزوال بالسواحل الأطلسية وبين رأس سيم و طرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الهيجان طقس حار البوغاز السواحل الأطلسية

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