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الدولة غير العنيدة

عاجل.. انفجاران انتحاريان يهزان دولة إسلامية في رابع أيام شهر رمضان..وحصيلة ثقلية من القتلى

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 10:18 عاجل.. انفجاران انتحاريان يهزان دولة إسلامية في رابع أيام شهر رمضان..وحصيلة ثقلية من القتلى | دولي
عاجل.. انفجاران انتحاريان يهزان دولة إسلامية في رابع أيام شهر رمضان..وحصيلة ثقلية من القتلى
أعلنت مصادر أمنية وطبية، يومه الثلاثاء مقتل 27 شخصا وإصابة اكثر من مئة آخرين بجروح في هجومين منفصلين إحداهما انتحاري بسيارة مفخخة واخر بسيارة مركونة، استهدفا بغداد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس

"شوف تيفي"

أعلنت مصادر أمنية وطبية، يومه الثلاثاء مقتل 27 شخصا وإصابة اكثر من مئة آخرين بجروح في هجومين منفصلين إحداهما انتحاري بسيارة مفخخة واخر بسيارة مركونة، استهدفا بغداد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس "قتل 27 شخصا وأصيب أكثر من مئة بجروح" جراء الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة وسط بغداد، وانفجار سيارة مركونة صباح الثلاثاء عند جسر الشهداء في موقع آخر وسط المدينة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيارة مفخخة بغداد وكالة فرانس بريس

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