خطير ..غاضبون يشلون حركة ترام كازا بلانكا لليوم الثاني على التوالي و هذه هي التفاصيل ﻿

عمل عدد من المواطنين صباح اليوم الثلاثاء إلى الوقوف على سكة الترامواي في الاتجاهين في حدود الساعة 6 و 25 دقيقة بكل من محطتي الرجاء و عقبة ابن نافع مما أربك حركة العربات التي كانت متوجهة لمحطات

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عمل عدد من المواطنين صباح اليوم الثلاثاء إلى الوقوف على سكة الترامواي في الاتجاهين في حدود الساعة 6 و 25 دقيقة بكل من محطتي الرجاء و عقبة ابن نافع مما أربك حركة العربات التي كانت متوجهة لمحطات الكليات عين الدياب من أجل الانطلاق في أوقاتها المحددة.

و ذكرت مصادر مقربة من إدارة كازا ترام أن العرقلة دامت حوالي 40 دقيقة مما خلق و لليوم الثاني على التوالي ارتباكا في مواعيد وصول العربات لمحطاتها، و بتالي التأخر في الوصول إلى مقرات العمل و الدراسة.