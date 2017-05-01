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وزارة ''الوردي'' تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 02:52 وزارة الوردي تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا | بوليتيك
وزارة ''الوردي'' تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا
نفت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة ''درعة تافيلالت'' خبر تداولته عدد من مواقع التواصل الإجتماعي و الوتساب حول تعرض فتاة تبلغ من العمر 16 سنة للذغة أفعى بـ''كلميمة'' و أنها تصارع الموت في مستشفى

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

نفت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة ''درعة تافيلالت'' خبر تداولته عدد من مواقع التواصل الإجتماعي و الوتساب حول تعرض فتاة تبلغ من العمر 16 سنة للذغة أفعى بـ''كلميمة'' و أنها تصارع الموت في مستشفى مولاي علي الشريف .

و ذكر بلاغ تكذيبي للمندوبية الجهوية أن الخبر عاري من الصحة و أنه مجرد إشاعة الغرض منها التشويش و إثارة البلبلة حسب ذات البلاغ , حيث أكد أن المندوبية و أثناء تفقدها للسجلات سواء بكلميمة أو المركز ألاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف لم تجد أثرا لهذه الفتاة او أية حالة مشابهة أخرى.

و أضاف البلاغ أن مثل هاته الحالات يتم استقبالها و التكفل بها عادة داخل مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي و الذي يحتوي على الأمصال اللازمة وفق بروتوكول العلاج المعتمد .

و عبرت المندوبية عن أسفها من هذه الإشاعات محتفظة لنفسها بحق المتابعة القضائية لمن يمس بسمعة القطاع الصحي .

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القطاع الصحي شوف تيفي كلميمة مصلحة الإنعاش

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