وزارة ''الوردي'' تدخل على خط قضية طفلة تصارع الموت بكلميمة و تصدر بلاغا ناريا ﻿

نفت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة ''درعة تافيلالت'' خبر تداولته عدد من مواقع التواصل الإجتماعي و الوتساب حول تعرض فتاة تبلغ من العمر 16 سنة للذغة أفعى بـ''كلميمة'' و أنها تصارع الموت في مستشفى

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



نفت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة ''درعة تافيلالت'' خبر تداولته عدد من مواقع التواصل الإجتماعي و الوتساب حول تعرض فتاة تبلغ من العمر 16 سنة للذغة أفعى بـ''كلميمة'' و أنها تصارع الموت في مستشفى مولاي علي الشريف .

و ذكر بلاغ تكذيبي للمندوبية الجهوية أن الخبر عاري من الصحة و أنه مجرد إشاعة الغرض منها التشويش و إثارة البلبلة حسب ذات البلاغ , حيث أكد أن المندوبية و أثناء تفقدها للسجلات سواء بكلميمة أو المركز ألاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف لم تجد أثرا لهذه الفتاة او أية حالة مشابهة أخرى.

و أضاف البلاغ أن مثل هاته الحالات يتم استقبالها و التكفل بها عادة داخل مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي و الذي يحتوي على الأمصال اللازمة وفق بروتوكول العلاج المعتمد .

و عبرت المندوبية عن أسفها من هذه الإشاعات محتفظة لنفسها بحق المتابعة القضائية لمن يمس بسمعة القطاع الصحي .