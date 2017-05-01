العثور على جثة ''متحللة'' لعسكري بمدينة إنزكان ﻿

عثرت مصالح الأمن عشية اليوم الإثنين على جثة عسكري لعسكري متقاعد في درجة متقدمة من ''التحلل'' بحي تراست التابع ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.

شوف تيفي



عثرت مصالح الأمن عشية اليوم الإثنين على جثة عسكري لعسكري متقاعد في درجة متقدمة من ''التحلل'' بحي تراست التابع ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول.



وحسب معلومات حصلت عليها ''شوف تيفي'' فقد توصلت السلطات المختصة بمعلومات حول وجود رائحة كريهة تنبعث من أحد المنازل، لتنتقل عناصر الأمن الوطني، بعد زوال اليوم الاثنين، إلى منزل ، يقع قرب مسجد تكانت في حي ترّاست بإنزكان وتعثر بعد اقتحام المنزل، بناء على تعليمات من النيابة العامة، على جثة متحللة لرجل في السبعينيات من العمر، وهو متقاعد من صفوف القوات المسلحة الملكية.



وأفادت مصادر مطلعة، أن المعطيات الأولية ، ترجح أن يكون الهالك الذي يعيش بمفرده قد فارق الحياة منذ أيام، حيث جرى نقل جثته إلى مستودع الأموات في انتظار نتائج التشريح الطبي والتحقيق الذي فتحته مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان.