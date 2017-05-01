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هذا هو برنامج الزيارة الملكية لأكادير الشهر المقبل و هذه أهم المشاريع التي سترى النور بالمدينة

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 02:14 هذا هو برنامج الزيارة الملكية لأكادير الشهر المقبل و هذه أهم المشاريع التي سترى النور بالمدينة | بوليتيك
هذا هو برنامج الزيارة الملكية لأكادير الشهر المقبل و هذه أهم المشاريع التي سترى النور بالمدينة
ذكرت مصادر مُطلعة أن برنامج الزيارة الملكية لمدينة أكادير والذي من المنتظر أن يحل بها الملك محمد السادس يوم 12 يونيو 2017 الموافق ل 17 رمضان سيكون حافلا بتدشين عدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية

شوف تيفي:

ذكرت مصادر مُطلعة أن برنامج الزيارة الملكية لمدينة أكادير والذي من المنتظر أن يحل بها الملك محمد السادس يوم 12 يونيو 2017 الموافق ل 17 رمضان سيكون حافلا بتدشين عدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعاصمة سوس .

و أفادت ذات المصادر ، أن برنامج الزيارة الملكية التي ستستغرق 5 أيام سيدشن خلالها الملك محمد السادس عددا من المرافق و المشاريع الهامة أبرزها المركز الديني والثقافي والإداري بحي ''فونتي'', حيث من المتوقع أن يشرف الملك بأكادير على إعطاء الانطلاقة وتدشين عدد من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها المستشفى الجامعي الذي يعد من المؤسسات الصحية الكبرى بالمغرب.

و سيعكف الملك محمد السادس خلال ذات الزيارة على وضع الحجر الأساس للمركز الصحي للقرب بجماعة ''القليعة'' وكذا افتتاح مركز لمعالجة الإدمان بساحة ''القامرة'' بمدينة أكادير, ووضع الحجر الأساس لمركز محمد السادس للأطفال المعاقين بتجزئة ''تيليلا'' بالمدينة تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن, و سيعطي الملك كذلك الانطلاقة الرسمية لعرض وتقديم الحجر الأساس لبناء مركز التدريب في مهن البناء بجماعة ''الدراركة''. وستكون الزيارة الملكية أيضا مناسبة لتوقيع عدد من الاتفاقيات وإعطاء الانطلاقة لمشاريع أخرى تنموية تعكس المكانة الملكية الرفيعة التي تحظى بها جهة سوس ماسة بعروسها مدينة أكادير.

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