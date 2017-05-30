 بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب | مجتمع

بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب

مثير :500 درهم توقع طبيبا بالمحمدية | حوادث و حقوق

مثير :500 درهم توقع طبيبا بالمحمدية

السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع دعارة القاصرات بمراكش | دولي

السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع ''دعارة القاصرات بمراكش

الإعلامية مريم سعيد تدخل على خط حراك الريف وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

الإعلامية ''مريم سعيد'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وهذا ما قالته

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة | مجتمع

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟ | مجتمع

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟

عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته | دولي

عاجل..وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يُطلق الرصاص على زوجته

موكب ملكي يطيح بخمسة أمنيين من بينهم شرطيتان | حوادث و حقوق

موكب ملكي يطيح بخمسة أمنيين من بينهم شرطيتان

هذه حقيقة صور نقل الزفزافي بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء | مجتمع

هذه حقيقة صور نقل "الزفزافي" بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء

الدولة غير العنيدة

بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 01:55 بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب | مجتمع
بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب
شهدت مدينة فاس تنظيم أكبر مائدة للإفطار بالمغرب خلال الأيام الأول من شهر رمضان الكريم لهذه السنة.

شوف تيفي

شهدت مدينة فاس تنظيم أكبر مائدة للإفطار بالمغرب خلال الأيام الأول من شهر رمضان الكريم لهذه السنة.

و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن أعضاء إحدى الجمعيات بأحد أحياء العاصمة العلمية ''فاس'' سهروا على تنظيم مائدة الراحمان هاته لفائدة الفقراء والمساكين وعابري السبيل.
و قد نجح شباب الجمعية في جمع عدد كبير من التبرعات و الأطعمة مكنتهم من إطعام عشرات المحتاجين و الفقراء خلال هذا الشهر الكريم.

و قد لقيت هذه المبادرة إستحسان عدد من ساكنة مدينة فاس و عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين ثمنوا هاته العملية الإحسانية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مائدة للإفطار شوف تيفي الفقراء والمساكين مدينة فاس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة | مجتمع

عاجل: بعد اعتقال الزفزافي.. توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية للبحث معهم في أحداث الحسيمة

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟ | مجتمع

حصري:هذه علاقة صور الزفزافي بتجار المخدرات؟؟؟

هذه حقيقة صور نقل الزفزافي بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء | مجتمع

هذه حقيقة صور نقل "الزفزافي" بطريقة هوليودية عبر مروحية إلى البيضاء

مثير..كومندو أمني داهم مخبأ الزفزافي خلال اعتقاله.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير..كومندو أمني داهم مخبأ الزفزافي خلال اعتقاله.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وفا سلف تعرض مؤشر استهلاك الأسر المغربية | روبورتاج
منذ 2 ساعات

وفا سلف تعرض مؤشر استهلاك الأسر المغربية

النشرة الاقتصادية : 29 ماي 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 29 ماي 2017

خبر اليوم: تفاصيل إعتقال الزفزافي و نقله عبر مروحية خاصة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم: تفاصيل إعتقال الزفزافي و نقله عبر مروحية خاصة إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

شهيوة فدقيقة..عصير خيزو خاص برمضان | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..عصير خيزو خاص برمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب | مجتمع
منذ 20 دقيقة

بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب

مثير :500 درهم توقع طبيبا بالمحمدية | حوادث و حقوق

مثير :500 درهم توقع طبيبا بالمحمدية

السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع دعارة القاصرات بمراكش | دولي

السجن لمومس تورطت في البرنامج الإيطالي الذي تناول موضوع ''دعارة القاصرات بمراكش

الإعلامية مريم سعيد تدخل على خط حراك الريف وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

الإعلامية ''مريم سعيد'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وهذا ما قالته

﻿ ﻿
أمس 12:15 GMT

عاجل :بعد اعتقاله بالحسيمة..الزفزافي في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.