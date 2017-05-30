بالصور : شباب مدينة فاس ينجحون في تنظيم أكبر مائدة للرحمان في المغرب ﻿

شهدت مدينة فاس تنظيم أكبر مائدة للإفطار بالمغرب خلال الأيام الأول من شهر رمضان الكريم لهذه السنة.

شوف تيفي



شهدت مدينة فاس تنظيم أكبر مائدة للإفطار بالمغرب خلال الأيام الأول من شهر رمضان الكريم لهذه السنة.

و ذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن أعضاء إحدى الجمعيات بأحد أحياء العاصمة العلمية ''فاس'' سهروا على تنظيم مائدة الراحمان هاته لفائدة الفقراء والمساكين وعابري السبيل.

و قد نجح شباب الجمعية في جمع عدد كبير من التبرعات و الأطعمة مكنتهم من إطعام عشرات المحتاجين و الفقراء خلال هذا الشهر الكريم.

و قد لقيت هذه المبادرة إستحسان عدد من ساكنة مدينة فاس و عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين ثمنوا هاته العملية الإحسانية .



