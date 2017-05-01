مثير :500 درهم توقع طبيبا بالمحمدية ﻿

باغتت عناصر الضابطة القضائية طبيبا داخل مكتبه وضبطته بعد تفتيشه متلبسا بحيازة 500 درهم منحته إياه مشتكية مقابل تسلم شهادة طبية يوم الخميس الماضي .

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باغتت عناصر الضابطة القضائية طبيبا داخل مكتبه وضبطته بعد تفتيشه متلبسا بحيازة 500 درهم منحته إياه مشتكية مقابل تسلم شهادة طبية يوم الخميس الماضي .

وتعود تفاصيل القضية، حسب يومية الصباح ، عندما تعرضت امرأة لحادثة سير نقلت على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، وأشرف الطبيب المتهم على علاجها، وبعد تلقيها الاسعافات الأولية ومغادرتها المستشفى، طلبت من الطبيب الحصول على شهادة طبية لإدراجها في ملف التأمين من أجل الاستفادة من التعويضات القانونية لكنتها فوجئت به يطلب منها 500 درهم مقابل الحصول عليها فرضخت لطلبه.

وتقدمت المرأة صباح الخميس الماضي،بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ضد الطبيب المذكور فاستدعى عناصر الضابطة القضائية، التي عملت على نسخ الأوراق المالية التي ستسلم للطبيب، حيث تقمص شرطي دور ابن المشتكية ورافقها الى مكتب الطبيب وبمجرد مطالبتها بالشهادة تشبث بالحصول على المبلغ فسلمته له ومكنها من الشهادة الطبية، ليقتحم عناصر الشرطة المكتب وتعتقله.

من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية، أنه تم حجز بطائق وطنية تركها مواطنون لدى الطبيب كضمانات من أجل تسليمه المبالغ المتفق عليها أو ما تبقى منها نظير الشواهد الطبية التي يسلمها لهم، وباستدعاء أصحابها من طرف المحققين اعترفوا بذلك، مؤكدين أنهم يسترجعونها عندما يؤدون المبالغ المالية التي فرضها عليهم الطبيب المذكور.